Ануфриева (Мороз) Маргарита Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриева (Мороз) Маргарита Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2001

Отец: не указан

Мать: Овчинникова Вероника Васильевна

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