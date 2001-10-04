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Ануфриева (Мороз) Маргарита Валентиновна
Ануфриева (Мороз) Маргарита Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2001
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Овчинникова Вероника Васильевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2001
Отец: не указан
Мать:
Овчинникова Вероника Васильевна
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