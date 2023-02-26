Дария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Григорьева

Дария Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1873

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1875

Дочь: Ольга Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1876

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1878

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1880

Сын: Леонтий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1881

Дочь: Устина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1883

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1886

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.08.1887

Сын: Тихон Семёнов

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Рождение ребёнка
?.08.1887

Дочь: Васса Семёнова

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Рождение ребёнка
12.01.1891

Сын: Павел Семёнов

Отец ребёнка: Семён Трофимов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close