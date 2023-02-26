Дария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1873
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
08.07.1875
Дочь: Ольга Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
30.08.1876
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
22.01.1878
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
17.06.1880
Сын: Леонтий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
27.09.1881
Дочь: Устина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
13.03.1883
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
20.02.1886
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
?.08.1887
Сын: Тихон Семёнов
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
?.08.1887
Дочь: Васса Семёнова
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Рождение ребёнка
12.01.1891
Сын: Павел Семёнов
Отец ребёнка: Семён Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Трофимов
Смерть
Неизвестно