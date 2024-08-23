Леонтьев Степан Андреев
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Леонтьев (Левонтьев) Андрей
Мать: Леонтьева Фекла
на перепись 02.12.1816 г. 9 лет (1806) (127 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#416 на перепись 1816 г. 6 лет перемещен в 1832 г. с дозволения начальства https://gosarchive.gov35.... Показать все
Смерть
Неизвестно