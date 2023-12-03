Казарнискова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казарнискова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1945

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1945

Отец: Казаринсков Михаил Степанович

Мать: Соловьёва Елизавета

Рождение ребёнка
16.04.1964

Сын: Калашников Сергей Викторович

Отец ребёнка: Калашников Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Виктор Дмитриевич

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