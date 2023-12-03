Казарнискова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1945
Отец: Казаринсков Михаил Степанович
Мать: Соловьёва Елизавета
Рождение ребёнка
16.04.1964
Сын: Калашников Сергей Викторович
Отец ребёнка: Калашников Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Виктор Дмитриевич