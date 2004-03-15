Каримова Фатима Минибаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова Фатима Минибаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1936

Дата смерти

15.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936

Отец: Минибай

Мать: Минихаят Галимовна

Рождение ребёнка
08.02.1957

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.02.1966

Дочь: Каримова Римма Равильевна

Отец ребёнка: Каримов Равиль Абдрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Равиль Абдрахманович

Смерть
15.03.2004