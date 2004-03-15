Каримова Фатима Минибаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1936
Дата смерти15.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1936
Отец: Минибай
Мать: Минихаят Галимовна
Рождение ребёнка
08.02.1957
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.1966
Дочь: Каримова Римма Равильевна
Отец ребёнка: Каримов Равиль Абдрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2004