Титова Маня
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухарский Аркадий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Франк
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мица
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яня
Отец ребёнка: не указан