Бабушкина Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Ефросинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Заворуева Авдотья Никифорова

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бабушкина Марья

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бабушкинъ Александръ

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бабушкинъ Андрей

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бабушкинъ Павелъ

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бабушкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкинъ Никифоръ

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