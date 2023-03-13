Бабушкина Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Заворуева Авдотья Никифорова
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бабушкина Марья
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бабушкинъ Александръ
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бабушкинъ Андрей
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бабушкинъ Павелъ
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бабушкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Бабушкинъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабушкинъ Никифоръ