Бабушкинъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкинъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Заворуева Авдотья Никифорова

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бабушкина Марья

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бабушкинъ Александръ

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бабушкинъ Андрей

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бабушкинъ Павелъ

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бабушкинъ Семенъ

Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Ефросинья Иванова

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