Бабушкинъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Заворуева Авдотья Никифорова
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бабушкина Марья
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бабушкинъ Александръ
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бабушкинъ Андрей
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бабушкинъ Павелъ
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бабушкинъ Семенъ
Мать ребёнка: Бабушкина Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно