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Кочергина Варвара Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кочергин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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