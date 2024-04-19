Кочергина Варвара Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кочергин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кочергин Василий Иванович
Смерть
После 1834