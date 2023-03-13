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Валявинъ Федоръ
Валявинъ Федоръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
28.09.1814
Пол
Мужской
Отец
Валявинъ Пантелей
1780 г.р.
Мать
Валявина (Кулакова) Марфа
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Валявинъ Пантелей
Мать:
Валявина Марфа
Смерть
28.09.1814
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