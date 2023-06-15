Lelow Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lelow Ida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1888 ст.

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888 ст.

Отец: Lelow Juhan

Мать: Lelow Mari

Смерть
1889