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Lelow Ida
Lelow Ida
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.1888 ст.
Дата смерти
1889
Пол
Женский
Отец
Lelow Juhan
1866 г.р.
Мать
Lelow (Linde) Mari
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888 ст.
Отец:
Lelow Juhan
Мать:
Lelow Mari
Смерть
1889
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