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Амосова Марфа Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Краснова (Амосова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
27.11.1924

Дочь: Амосова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Амосов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Амосов Борис Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Амосов Юлий Павлович

Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Смерть
1963
Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд

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