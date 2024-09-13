Амосова Марфа Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Краснова (Амосова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович
Рождение ребёнка
27.11.1924
Дочь: Амосова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Амосов Юлий Павлович
Отец ребёнка: Амосов Павел Федорович
Смерть
1963