Бут Александра Никитина
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1911
Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х. Корсуна
Рождение ребёнка
16.02.1914
Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1917
Дочь: Ефросиния Прокофьевна
Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Рождение ребёнка
09.11.1918
Отец ребёнка: Бут Прокофий Илларионович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд х.Корсуна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно