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Бут Федор Прокофьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1915

Дата смерти

15.04.1917

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Бут Прокофий Илларионович

Мать: Бут Александра Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
15.04.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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