Артемьева Параскевья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева Параскевья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Артемьева Анна (Нюша) Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Иван Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Мария Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Александра Александровна

Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович

Смерть
1940
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