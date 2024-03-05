Артемьева Параскевья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Артемьева Анна (Нюша) Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Иван Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Мария Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Александра Александровна
Отец ребёнка: Артемьев Александр Борисович
Смерть
1940