Ицкович Леонтий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицкович Леонтий Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мордухович (Ицкович) Зинаида Леонтьевна

Мать ребёнка: Ицкович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицкович Владимир Леонтьевич

Мать ребёнка: Ицкович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаевич (Ицкович) Сара Леонтьевна

Мать ребёнка: Ицкович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ицкович Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Ицкович Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
извозчик (легковой извоз)
Рождение ребёнка
19.12.1899

Дочь: Лисовская (Ицкович) Ривекка Леонтьевна

Мать ребёнка: Ицкович Мария

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ляховая (Ицкович) Августа Леонтьевна

Мать ребёнка: Ицкович Мария

Смерть
1920
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Неизвестно

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