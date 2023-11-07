Ицкович Леонтий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мордухович (Ицкович) Зинаида Леонтьевна
Мать ребёнка: Ицкович Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицкович Владимир Леонтьевич
Мать ребёнка: Ицкович Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаевич (Ицкович) Сара Леонтьевна
Мать ребёнка: Ицкович Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ицкович Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Ицкович Мария
Работа или профессия
Неизвестно
извозчик (легковой извоз)
Рождение ребёнка
19.12.1899
Дочь: Лисовская (Ицкович) Ривекка Леонтьевна
Мать ребёнка: Ицкович Мария
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ляховая (Ицкович) Августа Леонтьевна
Мать ребёнка: Ицкович Мария
Смерть
1920
Причина смерти: Неизвестно