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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Ласточкин ?
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резинкина Степанида
Отец ребёнка: Ласточкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чердовских Даниил
Отец ребёнка: Ласточкин ?