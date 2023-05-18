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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Ласточкин Пётр Павлович

Отец ребёнка: Ласточкин ?

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резинкина Степанида

Отец ребёнка: Ласточкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чердовских Даниил

Отец ребёнка: Ласточкин ?