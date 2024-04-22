Гультяева Софья Степановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Дочь: Гультяева Анна Устиновна
Отец ребёнка: Гультяев Устин Евстафьевич
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.
Сын: Гультяев Василий Устинович
Отец ребёнка: Гультяев Устин Евстафьевич
Смерть
Неизвестно