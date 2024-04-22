Гультяева Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Софья Степановна

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Муж: Гультяев Устин Евстафьевич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.

Дочь: Гультяева Анна Устиновна

Отец ребёнка: Гультяев Устин Евстафьевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1905 ст.

Сын: Гультяев Василий Устинович

Отец ребёнка: Гультяев Устин Евстафьевич

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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