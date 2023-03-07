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Левшинъ Яковъ

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Левшинъ Григорий

Мать: Левшина Дарья Григорьева

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Левшинъ Афонасий

Мать ребёнка: Лешина Аксинья Степанова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лешинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Лешина Аксинья Степанова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Аксинья Степанова

Смерть
1750
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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