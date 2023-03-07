Левшинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Левшинъ Григорий
Мать: Левшина Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Левшинъ Афонасий
Мать ребёнка: Лешина Аксинья Степанова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лешинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Лешина Аксинья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Аксинья Степанова
Смерть
1750