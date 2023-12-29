Садовникова Ирина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Садовникова) Александра Прокофьева
Отец ребёнка: Садовников Прокофий Егоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Садовникова) Вера Прокофьева
Отец ребёнка: Садовников Прокофий Егоров