Садовникова Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова Ирина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Садовникова) Александра Прокофьева

Отец ребёнка: Садовников Прокофий Егоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Садовникова) Вера Прокофьева

Отец ребёнка: Садовников Прокофий Егоров

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