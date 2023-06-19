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Пушин Михаил Егоров

Место рождения

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пушин Егор Андреев

Мать: скрыто настройками приватности

Кирилов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1843

Жена: Запольская Мавра Евдокимова

Рождение ребёнка
17.01.1844

Сын: Пушин Афанасiй Михайлов

Мать ребёнка: Запольская Мавра Евдокимова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно