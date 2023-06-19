Пушин Михаил Егоров
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Пушин Егор Андреев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.01.1843
Рождение ребёнка
17.01.1844
Мать ребёнка: Запольская Мавра Евдокимова
Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно