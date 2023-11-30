Запольская (Пушина) Мавра Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.01.1843
Муж: Пушин Михаил Егоров
Рождение ребёнка
17.01.1844
Отец ребёнка: Пушин Михаил Егоров
Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно