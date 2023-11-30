Запольская (Пушина) Мавра Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запольская (Пушина) Мавра Евдокимова

Место рождения

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1843

Муж: Пушин Михаил Егоров

Рождение ребёнка
17.01.1844

Сын: Пушин Афанасiй Михайлов

Отец ребёнка: Пушин Михаил Егоров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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