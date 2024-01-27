Нешта Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешта Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Нешта Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Нешта Василий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нешта Василий Семенович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешта Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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