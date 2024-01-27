Нешта Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Нешта Василий Семенович
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нешта Василий Семенович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно