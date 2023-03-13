Ельцова Акулина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова Акулина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Туманова Лукерья

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Ельцовъ Яковъ

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ельцовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ельцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцовъ Семенъ

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