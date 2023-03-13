Ельцова Акулина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Туманова Лукерья
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ельцовъ Яковъ
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ельцовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ельцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ельцовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ельцовъ Семенъ