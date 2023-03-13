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Ельцовъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Ельцовъ Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Туманова Лукерья

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Ельцовъ Яковъ

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ельцовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ельцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова Акулина Ефимова

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