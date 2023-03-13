Ельцовъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Ельцовъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Туманова Лукерья
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ельцовъ Яковъ
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ельцовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ельцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ельцова Акулина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ельцова Акулина Ефимова