Лазарев Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Лаврентий

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Место рождения

Захарово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окунева Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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