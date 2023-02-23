Осипов (Румянцева) Агафья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти18.12.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1881
Сын: Осипов (фельдшер) Георгий Иванович
Отец ребёнка: Осипов Иван Иосифович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Иван Иосифович
Смерть
18.12.1918