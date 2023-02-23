Осипов (Румянцева) Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов (Румянцева) Агафья Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

18.12.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1881

Сын: Осипов (фельдшер) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Иосифович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Иосифович

Смерть
18.12.1918
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