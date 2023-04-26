Осипов Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1881

Сын: Осипов (фельдшер) Георгий Иванович

Мать ребёнка: Осипов Агафья Афанасьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Осипов Агафья Афанасьевна

Смерть
После 1881
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