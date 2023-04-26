Осипов Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1881
Сын: Осипов (фельдшер) Георгий Иванович
Мать ребёнка: Осипов Агафья Афанасьевна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Осипов Агафья Афанасьевна
Смерть
После 1881