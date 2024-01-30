Титова Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Павла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Титова Киликия Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Титов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Титова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Титов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Василий Матвеевич

Смерть
1886
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