Титова Павла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Титова Киликия Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Титов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Титова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Титов Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886