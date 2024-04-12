Морозова (Морозова) Ирина Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Бракосочетание
17.05.1827
Рождение ребёнка
15.09.1828
Дочь: Иустина Иерофеева
Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов
Рождение ребёнка
27.02.1831
Сын: Морозов Прокопий Иерофеев
Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов
Рождение ребёнка
23.06.1833
Дочь: Феврония Ерофеева
Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов
Рождение ребёнка
20.10.1834
Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов
Рождение ребёнка
25.04.1838
Дочь: Александра Иерофеева
Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов
Рождение ребёнка
20.02.1840
Сын: Морозов Поликарп Иерофеев
Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов
Смерть
Неизвестно