Морозова (Морозова) Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Морозова) Ирина Никитина

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Место рождения

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.05.1827

Муж: Морозов Иерофей Архипов

Рождение ребёнка
15.09.1828

Дочь: Иустина Иерофеева

Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1831

Сын: Морозов Прокопий Иерофеев

Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1833

Дочь: Феврония Ерофеева

Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.10.1834

Сын: Морозов Иларион Иерофеев

Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1838

Дочь: Александра Иерофеева

Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1840

Сын: Морозов Поликарп Иерофеев

Отец ребёнка: Морозов Иерофей Архипов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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