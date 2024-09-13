Кошляк Федот Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошляк Федот Наумович

Кошляк Федот Наумович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

07.06.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
04.03.1867 ст.

Жена: Кошляк (Безулюк) Наталья Семеновна

Горошков, Київська область
У Федота это первый брак. Второй брак 19.04.1892 с Параскевой Васильевной (Дидык), рожд. 08.04.1870. (ее мать Агафья Федоровна Парийчук или Кондратючка)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.