Кошляк Федот Наумович
Место рождения
Дата рождения07.06.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.03.1867 ст.
У Федота это первый брак. Второй брак 19.04.1892 с Параскевой Васильевной (Дидык), рожд. 08.04.1870. (ее мать Агафья Федоровна Парийчук или Кондратючка)
Смерть
Неизвестно