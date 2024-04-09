Ефросиния Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ермолаев Федор Василисков
Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Ермолаев) Марфа Василискова
Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Ермолаева) Евгения Василискова
Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ермолаев Сидор Василисков
Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов
Рождение ребёнка
08.09.1822
Дочь: (Ермолаева) Феодора Васильева
Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов
Рождение ребёнка
27.01.1825
Сын: Ермолаев Никита Василисков
Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов
Смерть
Неизвестно