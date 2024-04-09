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Ефросиния Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Василиск Радионов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ермолаев Федор Василисков

Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Ермолаев) Марфа Василискова

Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Ермолаева) Евгения Василискова

Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ермолаев Сидор Василисков

Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.09.1822

Дочь: (Ермолаева) Феодора Васильева

Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.1825

Сын: Ермолаев Никита Василисков

Отец ребёнка: Ермолаев Василиск Радионов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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