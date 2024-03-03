Чикичева Парфенова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикичева Парфенова Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чикичев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
1987

Сын: Чикичев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Чикичев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
1990

Сын: Чикичев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Чикичев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Чикичева Елена Андреевна

Отец ребёнка: Чикичев Андрей Анатольевич

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