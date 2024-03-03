Чикичева Парфенова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1987
Сын: Чикичев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Чикичев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
1990
Сын: Чикичев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Чикичев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Чикичева Елена Андреевна
Отец ребёнка: Чикичев Андрей Анатольевич