Пугин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пугина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1912
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
29.08.1913
Сын: Пугин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
11.06.1916
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Никифоровна
Смерть
Неизвестно