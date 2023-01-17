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Пугин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пугина Ирина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1912

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
29.08.1913

Сын: Пугин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Любовь Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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