Проняхина (Васильева) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Проняхина Ульяния Андреевна
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Дочь: Проняхина Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Сын: Проняхин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Сын: Проняхин Евфимий Андреевич
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Сын: Проняхин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Сын: Проняхин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Дочь: Проняхина Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Дочь: Проняхина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Дочь: Проняхина Иумания Андреевна
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Андреевич
Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич