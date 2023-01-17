Проняхина (Васильева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхина (Васильева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.11.1874 ст.

Муж: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1875 ст.

Дочь: Проняхина Ульяния Андреевна

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1877 ст.

Дочь: Проняхина Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1879 ст.

Сын: Проняхин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1880 ст.

Сын: Проняхин Евфимий Андреевич

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1883 ст.

Сын: Проняхин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1884 ст.

Сын: Проняхин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1887 ст.

Дочь: Проняхина Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1888 ст.

Дочь: Проняхина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1898 ст.

Дочь: Проняхина Иумания Андреевна

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1901 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Андреевич

Отец ребёнка: Проняхин Андрей Алексеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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