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(Абаимова) Дарья
(Абаимова) Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1749
Пол
Женский
Отец
Абаимовъ Трофимъ
1724 г.р.
Мать
Абаимова Варвара Алексеева
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец:
Абаимовъ Трофимъ
Мать:
Абаимова Варвара Алексеева
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