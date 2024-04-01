Толмачева Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
18.08.1836
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
01.12.1837
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Ненилина Анна Алексеева
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно