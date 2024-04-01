Толмачева Васса Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачева Васса Васильева

Толмачева Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Сын: Толмачев Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
18.08.1836

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
01.12.1837

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Ненилина Анна Алексеева

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Егор Алексеев

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Федор Алексеев

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Федот Алексеев

Отец ребёнка: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Алексей Казак Р. Медвежьего Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close