Державина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Державин Иван
Рождение ребёнка
1983
Сын: Державин Дмитрий
Отец ребёнка: Державин Иван
Рождение ребёнка
1987
Сын: Державин Иоанн
Отец ребёнка: Державин Иван
Рождение ребёнка
1992
Дочь: (Державина) Кристина
Отец ребёнка: Державин Иван
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Хазиахметова (Державина) Ангелина
Отец ребёнка: Державин Иван