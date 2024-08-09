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Державина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Иван

Рождение ребёнка
1983

Сын: Державин Дмитрий

Отец ребёнка: Державин Иван

Рождение ребёнка
1987

Сын: Державин Иоанн

Отец ребёнка: Державин Иван

Рождение ребёнка
1992

Дочь: (Державина) Кристина

Отец ребёнка: Державин Иван

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Хазиахметова (Державина) Ангелина

Отец ребёнка: Державин Иван

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