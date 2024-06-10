Майоров Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1908
Дата смерти01.05.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1908
Отец: Майоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Горьковская обл., Уренский р-н, д. Майорово
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Белогурова (Майорова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Майоров Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Майоров Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1950
Рождение ребёнка
14.06.1952
Смерть
01.05.1975