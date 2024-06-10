Майоров Фёдор Иванович 31.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майоров Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1908

Дата смерти

01.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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1939 г.р.
1941 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1908

Отец: Майоров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Горьковская обл., Уренский р-н, д. Майорово
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Белогурова (Майорова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Майоров Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Майоров Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Майоров Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
14.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майорова (Гусева) Зинаида Васильевна

Смерть
01.05.1975

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