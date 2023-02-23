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Батин Федор Андреевич

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Место рождения

Ульяновская обл., Барановский р-н, с. Голодяевка (Пензенская обл.)

Дата рождения

23.08.1923

Дата смерти

24.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл., Барановский р-н, с. Голодяевка (Пензенская обл.)
Смерть
24.04.1982
г.Смоленск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
похоронен на аллее Почёта Нового кладбища Смоленска.
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