Батин Федор Андреевич
Место рожденияУльяновская обл., Барановский р-н, с. Голодяевка (Пензенская обл.)
Дата рождения23.08.1923
Дата смерти24.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Ульяновская обл., Барановский р-н, с. Голодяевка (Пензенская обл.)
Смерть
24.04.1982
г.Смоленск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
похоронен на аллее Почёта Нового кладбища Смоленска.