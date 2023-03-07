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Ляпкинъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1853

Отец: Ляпкинъ Автономъ

Мать: Ляпкина Васса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1873

Жена: Ляпкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Ляпкинъ Матвей

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1879

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1883

Сын: Ляпкинъ Афонасий

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья

Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Ляпкинъ Никита

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1888

Сын: Ляпкинъ Степанъ

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1890

Дочь: Мамыкина Устинья

Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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