Ляпкинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения24.09.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1853
Отец: Ляпкинъ Автономъ
Мать: Ляпкина Васса
Бракосочетание
31.01.1873
Жена: Ляпкина Прасковья
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Ляпкинъ Матвей
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья
Рождение ребёнка
12.10.1879
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья
Рождение ребёнка
?.05.1883
Сын: Ляпкинъ Афонасий
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Ляпкинъ Никита
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья
Рождение ребёнка
27.07.1888
Сын: Ляпкинъ Степанъ
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья
Рождение ребёнка
27.09.1890
Дочь: Мамыкина Устинья
Мать ребёнка: Ляпкина Прасковья