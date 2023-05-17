Чичагов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичагов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Чичагов НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Чичагова АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
1863

Жена: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чичагов КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чичагов НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Россинская ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чичагов АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
Около 1885

Жена: Чичагова АННА-АЛИНА ИОСАФАТОВНА

Рождение ребёнка
1886

Дочь: ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Чичагова АННА-АЛИНА ИОСАФАТОВНА

Рождение ребёнка
1891

Дочь: ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Чичагова АННА-АЛИНА ИОСАФАТОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичагов МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

Смерть
1894