Чичагов ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чичагов КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
1872
Сын: Чичагов НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Россинская ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
1875
Сын: Чичагов АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
1886
Дочь: ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Чичагова АННА-АЛИНА ИОСАФАТОВНА
Рождение ребёнка
1891
Дочь: ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Чичагова АННА-АЛИНА ИОСАФАТОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чичагов МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Чичагова ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
Смерть
1894