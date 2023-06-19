Вернадская (Константинович) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вернадская (Константинович) Анна Петровна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1863

Сын: Вернадский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: Кочубей Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич

Смерть
1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург