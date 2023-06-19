Вернадская (Константинович) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1863
Сын: Вернадский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: Кочубей Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Вернадский Иван Васильевич
Смерть
1898