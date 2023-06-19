Вотяков Никифор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Вотяков Гаврило Артемонов
Мать: Лагунова Мавра Иванова
Дочь: Елена Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Дочь: Евдокiя Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Дочь: Вотякова Елисавета Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Сын: Вотяков Алексiй Никифоров
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Дочь: Федосiя Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Сын: Вотяков Тарасiй Никифоров
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Сын: Вотяков Исаакiй Никифоров
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева
Дочь: Вотякова Татiана Никифорова
Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева