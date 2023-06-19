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Вотяков Никифор Гаврилов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Вотяков Гаврило Артемонов

Мать: Лагунова Мавра Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.03.1814

Жена: Баженова Евдокiя Андреева

Рождение ребёнка
20.05.1817

Дочь: Елена Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Рождение ребёнка
04.08.1819

Дочь: Евдокiя Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1823

Дочь: Вотякова Елисавета Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вотяков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1826

Сын: Вотяков Алексiй Никифоров

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1829

Дочь: Федосiя Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1831

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1833

Сын: Вотяков Тарасiй Никифоров

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.04.1834

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Рождение ребёнка
26.05.1835

Сын: Вотяков Исаакiй Никифоров

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Рождение ребёнка
03.02.1842

Сын: Вотяков Сидор Никифоров

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вотякова Татiана Никифорова

Мать ребёнка: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно