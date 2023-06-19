Вотякова (Асокова) Татiана Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Асокова) Татiана Никифорова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Никифор Гаврилов

Мать: Баженова Евдокiя Андреева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика