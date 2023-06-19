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Вотякова (Асокова) Татiана Никифорова
Вотякова (Асокова) Татiана Никифорова
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Место рождения
Дуброво
, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вотяков Никифор Гаврилов
1794 г.р.
Мать
Баженова (Вотякова) Евдокiя Андреева
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Вотяков Никифор Гаврилов
Мать:
Баженова Евдокiя Андреева
Дуброво
, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
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