Анисимов Николай Павлович 15.12.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Николай Павлович

Анисимов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1892

Дата смерти

31.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Анисимов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1930

Сын: Анисимов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна

Угол, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
25.03.1932

Дочь: Анисимова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна

Угол, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
03.10.1938

Дочь: Кулдашова (Анисимова) Римма Николаевна

Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна

Угол, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
31.01.1956

Мы используем куки для улучшения работы сайта.