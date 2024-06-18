Анисимов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1892
Дата смерти31.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Анисимов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1930
Сын: Анисимов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1932
Дочь: Анисимова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1938
Дочь: Кулдашова (Анисимова) Римма Николаевна
Мать ребёнка: Анисимова (Краличева) Елизавета Ивановна
Смерть
31.01.1956