Евгения Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения Спиридонова

Евгения Спиридонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

04.04.1836

Пол

Женский

Отец

До 1813 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Спиридон Васильев

Мать: ?

Смерть
04.04.1836
д.Тимошаты
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close