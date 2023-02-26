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Евгения Спиридонова
Евгения Спиридонова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
04.04.1836
Пол
Женский
Отец
Спиридон Васильев
До 1813 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Спиридон Васильев
Мать:
?
Смерть
04.04.1836
д.Тимошаты
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