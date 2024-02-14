(Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Фахарддинова) Бибиасьма
Отец ребёнка: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)
Смерть
Неизвестно