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(Фахартдинова) Бибиафифа Вторая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость,Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Фахарддинова) Бибиасьма

Отец ребёнка: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фахарддинов Камалетдин

Отец ребёнка: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)

Смерть
Неизвестно

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