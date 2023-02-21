Смирнова (Ларионова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти30.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Смирнова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
15 января крещение. Вязниковского уезда деревни Федурихи крестьянин Василий Павлов Смирнов и законная жена его Мария Васильева, оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и фамилия воспр... Показать все
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Смирнова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Смирнова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Смирнов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Чуркина Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Бачаева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
25.03.1923
Дочь: Байрамкулова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1960