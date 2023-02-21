Смирнова (Ларионова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ларионова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

30.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Смирнова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

15 января крещение. Вязниковского уезда деревни Федурихи крестьянин Василий Павлов Смирнов и законная жена его Мария Васильева, оба православного вероисповедания. Звание, имя, отчество и фамилия воспр... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Смирнова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Смирнова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Чуркина Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Бачаева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
25.03.1923

Дочь: Байрамкулова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Павлович

Смерть
30.12.1960
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
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