Благовестнова (Жванко) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлаговестнова (Жванко) Людмила Павловна

Благовестнова (Жванко) Людмила Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1944

Дата смерти

15.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1944

Отец: не указан

Мать: Жванко Анна

Смерть
15.04.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close