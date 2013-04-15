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Благовестнова (Жванко) Людмила Павловна
Благовестнова (Жванко) Людмила Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1944
Дата смерти
15.04.2013
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Жванко (Жванко) Анна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1944
Отец: не указан
Мать:
Жванко Анна
Смерть
15.04.2013
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